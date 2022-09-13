О начале отопительного сезона официально объявили в Пскове

11:50, 13 сентября 2022, ПАИ

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Постановление о начале отопительного сезона 2022–2023 годов в Пскове приняла администрация города во вторник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Документ предписывает включить системы теплоснабжения в соответствии с температурой наружного воздуха и нормами СНиП. Подачу тепла в учреждения социальной сферы организуют по заявкам организаций, но не позднее 14 сентября, в жилые дома — с 14 сентября.