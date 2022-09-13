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Происшествия

Псковичи попытались провезти в Сочи партию наркотиков в подушке

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Семейная пара из Пскова пыталась провезти в Сочи более 390 граммов наркотиков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На стационарном посту ДПС «Магри» госавтоинспекторы для проверки документов остановили автомобиль «Ниссан», в котором передвигалась семейная пара из Пскова в возрасте 41 года и 37 лет.

После досмотра транспортного средства в принадлежащем супругам чемодане полицейские обнаружили подушку, в которой находилось 14 полимерных пакетов с расфасованными на дозы веществами синтетического происхождения. Кроме того, из дорожной сумки приезжих госавтоинспекторы изъяли сверток с растительной массой серо-зелёного цвета.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до двадцати лет. На период предварительного следствия злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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