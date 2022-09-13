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Общество

ПсковГУ приглашает родителей школьников на бесплатный вебинар

Служба семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ организует бесплатный вебинар «Координационная лестница для школьников» для родителей, законных представителей детей, а также всех, кто хочет взять на воспитание приёмного ребёнка. Мероприятие состоится 17 сентября в 14:00, сообщили в вузе.

Вебинар пройдёт под руководством старшего преподавателя кафедры физической культуры и здоровьесбережения Елены Карпенко и кандидата педагогических наук, доцента кафедры физической культуры и здоровьесбережения Артёма Момента.

Участники узнают, для чего предназначена координационная лестница, какие физические качества можно развивать с её помощью, познакомятся с упражнениями для развития ловкости, баланса тела в движении, координации движений, чувства ритма, а также получат практические рекомендации по использованию данного спортивного оборудования в домашних условиях.

Записаться на вебинар можно по этой ссылке

Добавим, служба семейного консультирования «Содействие» создана в Псковском государственном университете в рамках национального проекта «Образование».

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