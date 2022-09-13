Выставка «Биоморфы» откроется в Пскове 17 сентября

12:45, 13 сентября 2022, ПАИ

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На открытие новой выставки «Биоморфы» приглашает псковичей и гостей города Псковская областная научная библиотека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Автор выставки — научный сотрудник Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН, биолог из Санкт-Петербурга Анастасия Золин. Её работы находятся в коллекциях Дарвиновского, Ботанического и Минералогического музеев.

Отмечается, что на выставке будет представлено около 150 экспонатов из латуни, шамота (огнеупорной глины), дерева, текстиля и полимерной глины. Посетители увидят изображения первых растений, карманные скульптуры гигантов, которые когда-то бродили по земле, а также редкие виды флоры и фауны из разных регионов. Цель этого путешествия – акцентировать внимание на многообразии живого мира и его трансформациях.

«На открытии выставки вас ждёт авторская экскурсия и лекция Анастасии Золдиной «Путешествие в прошлое земли». В мире существуют миллионы видов животных и растений. Некоторые из них всем хорошо знакомы, другие известны лишь специалистам в области биологических наук, а многие до сих пор ещё не открыты. Лекция будет интересная взрослым и детям от 7 лет», – говорится в сообщении.

Среди гостей также разыграют подарок от автора – мыло ручной работы в виде трилобита и аммонита.

Мероприятие состоится 17 сентября в 12:00 в фойе третьего этажа.