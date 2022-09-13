Любовь, камин и чай: псковские випы рассказали, чем согреваются осенью

17:10, 13 сентября 2022, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали, как спасаются от осеннего холода и чем лучше греться, пока в домах не дали отопление.

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов:

- При хорошо утепленных стенах и окнах количество дополнительного тепла минимально, потому что человек сам по себе, как обогреватель, генерирует тепло. Если квартира хорошо утеплена, то и люди дискомфорта не ощущают. Ну а если прохладно – носки, штаны, кофта потеплее.

Погода сейчас очень неустойчивая, а процесс запуска любой котельной – достаточно инертный процесс, его не сделаешь за одну секунду и за одну секунду его не остановишь. Запуск отопления, например, по Пскову занимает от четырех до 10 дней. Если чуть похолодало – запускаем отопление, чуть потеплело – отключаем отопление, то просто-напросто котельные встанут, все системы внутри домов порвутся. Поэтому могу посоветовать обогреватель и одежду потеплее.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов:

- Я не мерзну. К тому же я люблю осень и осеннюю погоду, поэтому всегда одеваюсь по погоде. Дома режим невключения бытовых обогревательных приборов, потому что, в принципе, я люблю прохладу. Поэтому здесь я дискомфорта не испытываю и сплю с открытым окном, и мне сейчас комфортно. Прекрасно понимаю, что навлеку на себя сейчас проклятия многих псковичей, но каждый по-своему температуру переносит. Жара для меня – серьёзная проблема. Мне некомфортно в такой температуре. А вот в нынешней – да.

Мастер спорта международного класса по дзюдо, тренер, воспитанник спортшколы «Бригантина» Сергей Фомин:

- Люблю, когда прохладно. В жаре и духоте очень тяжело было тренироваться, в зале на «Машиностроителе» под крышей температура доходила до 31 градуса. Поэтому сейчас двигаюсь активнее. Одеваюсь по погоде и не мёрзну. Если утром совсем прохладно, то и шапку беру.

Тренер отделения спортивной аэробики в спортшколе «Бригантина» Анжелика Алексеева:

- Я спокойно переношу и тепло, и холод, поэтому особого дискомфорта высокие и низкие температуры мне не доставляют. Если совсем холодно – носочки, жилетка, чай, хороший разговор. А вообще-то дома у меня всё время балкон открыт, хочется свежести.

В спортивной школе, конечно, лучше с отоплением, детей надо поберечь, да и проветривать почаще.

Заведующая отделением по организации и координации профилактической работы Центра общественного здоровья Псковской области Ирина Гайдук:

- Я человек южный, поэтому, как только мне становится холодно, я одеваюсь, жарко – раздеваюсь. А греюсь обогревателем, на даче – печкой и шерстяными носками.

Нарколог Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Андрей Жучев:

- Обогревателя у меня нет, поэтому согревает любовь любимой женщины. В полный рост согревает. Холода нам не страшны. А на работе мы много бегаем, поэтому там замерзнуть невозможно.

Заведующий диспансерным отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии, врач – психиатр-нарколог Сергей Кремс:

- Я холода боюсь, поэтому одеваюсь потеплее. Хотя до последнего ходил в шортах, даже на работу, до последнего, пока это действительно стало неприличным.

Директор ГКУЗ Псковской области «Управление фармации» Татьяна Кузьмина:

- У меня по всему дому инфракрасные излучатели. Они у нас только летом не включены, а как только начинает немного холодать, я их включаю на оптимальную для себя температуру, и они просто поддерживают это тепло. Инфракрасные обогреватели чем хороши? Тем, что они нагревают сначала предметы, а тепло потом от них идет, и за счет этого помещение греется.

Ну, и камин. Камин – это моё всё, живое тепло – это я очень люблю.

Стараюсь, конечно, одеваться по сезону, но не всегда получается: вышел – вроде солнышко, через пять минут – дождь, причём проливной.

На работе мы тоже все обогреваемся. Сейчас, кстати, включили еще бактерицидную лампу, потому что ситуация ковидная достаточно напряженная, количество пациентов каждый день увеличивается, поэтому мы стараемся ещё и обеззараживать всё.