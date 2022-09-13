Более 1500 нарушений пресекли на псковских дорогах за неделю

12:29, 13 сентября 2022, ПАИ

1 625 административных правонарушений пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области с 5 по 11 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Среди нарушителей выявили 36 водителей в нетрезвом состоянии, и семеро из них оказались рецидивистами. Также произошло 16 ДТП, в результате которых погибли четыре человека, 19 получили травмы различной степени тяжести.

В ведомстве призвали строго соблюдать правила дорожного движения, беречь свою жизнь и жизни других людей.