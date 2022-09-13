Зачем в Остров приезжают туристы, рассказал Дмитрий Быстров

13:00, 13 сентября 2022, ПАИ

7-8 лет назад в Острове туристов не было, сейчас они появились, сказал глава Островского района Дмитрий Быстров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 13 сентября.

«Буквально на днях хотели зайти в наше центральное кафе, а там негде сесть, потому что туристы. Всё забито. Очень приятно. А почему едут? Есть что посмотреть: парк Победы, набережную, мосты. Люди часто приезжают в ночной тур, чтобы полюбоваться подсветкой», – отметил Дмитрий Быстров.

Он также рассказал, что в двух островских кафе туристы могут попробовать необычное блюдо – кашу в тыкве. Планируется, что угощение будут готовить во всех основных точках общепита.