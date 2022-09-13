Завершается работа над проектом нового Дома культуры в Острове-2

13:24, 13 сентября 2022, ПАИ

Новый Дом культуры построят на месте бывшего стадиона на улице Калинина в Острове-2, сообщил 13 сентября глава района Дмитрий Быстров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он отметил, что на данный момент завершается работа над проектом. В этом году планируется провести работы нулевого цикла – земляные работы и заливку плиты. Объект предполагается построить до конца 2023 года. На работы выделено 135 млн рублей.

Глава муниципалитета обратил внимание на то, что сейчас районный Дом культуры находится в одном здании с кинозалом, из-за чего там несколько тесновато. Он также обратил внимание на то, что строительство нового Дома культуры стало возможно благодаря помощи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и программе строительства типовых домов культуры.