До +17 градусов ожидается в Псковской области 14 сентября

13:17, 13 сентября 2022, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 14 сентября. Ночью местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть юго-восточный, южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +6…+11 градусов, днём: +12…+17 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.