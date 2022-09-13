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Общество

Производители товаров для сельского хозяйства смогут создавать интернет-магазины на платформе РСХБ

Цифровая экосистема для сельхозпроизводителей «Своё Фермерство» от Россельхозбанка представила новый функционал для продавцов. В первую очередь он включает в себя расширенные возможности управления цифровой витриной и сбытом для продавцов сельскохозяйственной техники и запчастей.

Одним из ключевых нововведений стала возможность оформления страницы магазина компании. Теперь каждый поставщик на своей персональной странице может разместить промобаннер, раздел с уникальными предложениями и логотипы реализуемых брендов, а также дополнительно указать адреса доставки, центры обслуживания, реквизиты, контакты для связи с компанией. Таким образом, у производителей появилась возможность создать свой привлекательный для покупателей интернет-магазин внутри маркетплейса. Этой услугой уже воспользовался ряд компаний.  

Поставщики и производители сельскохозяйственной техники могут создать подробное описание товаров и их характеристик за счёт расширенного атрибутного состава товарных карточек в разделе «Сельскохозяйственная техника». Наиболее активным поставщикам, максимально полно заполнившим данные о себе и постоянно актуализирующим товарные предложения, предоставляется возможность подключения чата с покупателями для оперативной обработки обращений. Регулярно обновляемые товары с ценами индексируются и демонстрируются в категориях «Спецпредложения», «Скидки», «Товары российского производства», «Популярные товары».

Поставщикам доступна также массовая загрузка товаров. Маркетплейс «Своё Фермерство» предоставляет дистрибьюторам возможность обеспечить полное покрытие региона за счёт цифрового канала продаж, а также разместить в каталоге не только технику, но и запчасти и комплектующие, которые будут представлены в специализированной категории «Запчасти».

«На маркетплейсе «Своё Фермерство» уже порядка 90 % сельскохозяйственной техники – отечественного производства. Все крупнейшие производители размещают свои товары на нашей платформе: например, число поставщиков и дистрибьюторов таких брендов, как «Кировец», «Беларус», РСМ, «КАМА», представленных на нашей платформе, превышает 70 % от их общего количества. Мы продолжаем совершенствовать наш маркетплейс и расширяем функционал для максимально удобной и эффективной работы как небольших поставщиков, так и сетей, в чьём арсенале, как правило, целый набор брендов и десятки тысяч товаров для реализации. При высокой автоматизации процессов мы сохраняем персонализированный подход. Наши менеджеры сопроводят и окажут необходимую помощь на всех этапах работы с маркетплейсом», – прокомментировала заместитель директора центра развития финансовых технологий РСХБ Любовь Любаева.

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