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Общество

Сколько тратят псковичи в парикмахерских, рассказали в Псковстате

В среднем 600 рублей тратили псковичи на косметические и парикмахерские услуги в январе – июле. Это на 13,4 % больше, чем за аналогичный период 2021 года. Статистика опубликована в официальной группе Псковстата в связи с Днём парикмахера. 

Псковички в среднем потратили на стрижки около 600,8 рубля, что на 10,3 % больше по сравнению с августом 2021 года.

Мужчины в парикмахерских платили значительно меньше: в среднем 438,5 рубля. При этом цены на услуги для мужчин выросли на 3 п.п., то есть на 13,6 %.

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