Троицкий мост в Пскове собран на 55%

15:54, 13 сентября 2022, ПАИ

Троицкий мост в Пскове собран на 55%, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации начальник УГХ Пскова Александр Грацкий.

Начальник участка строительной компании «Балтийский берег» Юрий Хлыстов пояснил, что сейчас рабочие приступают к монтажу главных балок пролётного строения.

«Каждая балка весит порядка 28-29 тонн. Всего их четыре. Во время второго этапа будем устанавливать ещё четыре. Работы впереди очень много. Пришлось увеличивать количество рабочих на объекте. Сейчас здесь около 70 специалистов», - уточнил Юрий Хлыстов.

Он также добавил, что во время реконструкции моста пришлось преодолеть немало сложностей, начиная с переноса 30 кабелей, заканчивая демонтажными работами по «нарезанию» моста и вывозу конструкций на полигон.

Александр Грацкий отметил, что подрядчик «идёт к тому, чтобы уже в этом году открыть движение по мосту для пешеходов и автотранспорта». «Сложности были не только с кабелем, но и с археологией, скальным грунтом, но всё удалось решить. В результате реконструкции проезжая часть будет расширена до полноценных четырёх полос, тротуары с двух сторон сохранятся, появится новое освещение, ограждения примут свой прежний вид, какой имели во время открытия моста. К подрядчику претензий нет. Работает качественно», - подытожил он.