Осенняя ярмарка пройдёт 24 сентября в Великих Луках
Осенняя ярмарка сельскохозяйственной продукции пройдёт 24 сентября в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своём Telegram-канале. .
Ярмарка откроется в 9:00 на площади Ленина. Народные гуляния будут сопровождаться концертной программой «Ярмарочная карусель», в которой примут участие творческие коллективы города.
В 12:00 планируется подведение итогов ярмарки и церемония награждения. «Приглашаю принять участие! Добавлю, что это отличная возможность по доступной цене купить местные продукты», — отметил Николай Козловский.
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