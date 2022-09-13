Осенняя ярмарка пройдёт 24 сентября в Великих Луках

16:05, 13 сентября 2022, ПАИ

Осенняя ярмарка сельскохозяйственной продукции пройдёт 24 сентября в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своём Telegram-канале. .

Ярмарка откроется в 9:00 на площади Ленина. Народные гуляния будут сопровождаться концертной программой «Ярмарочная карусель», в которой примут участие творческие коллективы города.

В 12:00 планируется подведение итогов ярмарки и церемония награждения. «Приглашаю принять участие! Добавлю, что это отличная возможность по доступной цене купить местные продукты», — отметил Николай Козловский.