Две школьницы из Невеля стали призерами всероссийского конкурса «Моя страна - Моя Россия»

16:05, 13 сентября 2022, ПАИ

Две одиннадцатиклассницы из Невеля — Анастасия Вороненкова и Кристина Кузенкова — стали победителями всероссийского конкурса социальных проектов «Моя страна — Моя Россия», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Анастасия Воронкова взяла «серебро» за проект «Очистил воды озера Невель — спасем реку Еменка» в номинации «Экология моей страны». Руководитель проекта — учитель биологии Невельской гимназии Елена Супрунова.

Кристина Кузменкова завоевала третье место в номинации «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов» за работу «Мой космос». Девушка трудилась над проектом под управлением руководителя Центра добровольчества города Невеля Анны Ивановой.

Школьницы получили бесплатные путевки в международный детский центр «Артек», где их наградили грамотами, медалями и призами.

«Моя страна — моя Россия» — всероссийский конкурс для инициативных жителей страны, которые заботятся о настоящем и будущем своего региона, готовы предложить идеи и реализовать проекты, направленные на улучшение качества жизни и решение социально-экономических проблем российских территорий. В 2022 году всероссийскому просветительскому проекту «Моя страна — моя Россия» исполнилось 19 лет.

В этом году Псковская область попала в двадцатку лидеров по числу конкурсантов— свои проекты в области социально-экономического развития российских территорий представили 1 840 жителей региона.