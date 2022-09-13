Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

«Кросс нации» состоится в этом году только в Великих Луках

«Кросс нации» состоится в этом году только в Великих Луках. Спортсмены выйдут на старт 17 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.

Массовый забег стартует от памятника Герою Советского Союза Александру Матросову. Торжественное открытие мероприятия состоится в 11:30, а начало соревнований в 12:00. Для участников «Кросса нации» подготовлено несколько дистанций.

В «Кроссе нации» могут принять участие все желающие. Для этого с 13 по 16 сентября необходимо зарегистрироваться в мандатной комиссии. В Великих Луках она будет работать на стадионе Академии физической культуры и спорта. Также зарегистрироваться можно в день соревнований 17 сентября с 9:00 до 11:00 на месте старта.

Всероссийский день бега — одно из самых массовых спортивных мероприятий на территории страны, как по количеству участников, так и по географическому охвату. Псковская область участвует в спортивном мероприятии с 2005 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

13 сентября 2022

Около 400 участников ожидается на Псковском полумарафоне «Мехуборка»
13 сентября 2022

Юные шахматисты из Пскова обыграли орловских гостей
12 сентября 2022

Изборянки успешно выступили в соревнованиях по пляжному волейболу
12 сентября 2022

Псковские профсоюзы выступили партнерами соревнования по гребному спорту
12 сентября 2022

Порховичи стали призёрами веломарафона в Ленинградской области
12 сентября 2022

Спартакиаду Союзного государства обсуждают в медиацентре ПАИ
12 сентября 2022

Спортплощадку ГТО установили в Усвятском районе
12 сентября 2022

Великолучанка заняла первое место в турнире по самбо в Петербурге

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...