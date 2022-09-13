«Кросс нации» состоится в этом году только в Великих Луках

16:11, 13 сентября 2022, ПАИ

«Кросс нации» состоится в этом году только в Великих Луках. Спортсмены выйдут на старт 17 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.

Массовый забег стартует от памятника Герою Советского Союза Александру Матросову. Торжественное открытие мероприятия состоится в 11:30, а начало соревнований в 12:00. Для участников «Кросса нации» подготовлено несколько дистанций.

В «Кроссе нации» могут принять участие все желающие. Для этого с 13 по 16 сентября необходимо зарегистрироваться в мандатной комиссии. В Великих Луках она будет работать на стадионе Академии физической культуры и спорта. Также зарегистрироваться можно в день соревнований 17 сентября с 9:00 до 11:00 на месте старта.

Всероссийский день бега — одно из самых массовых спортивных мероприятий на территории страны, как по количеству участников, так и по географическому охвату. Псковская область участвует в спортивном мероприятии с 2005 года.