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Общество

15% от российского экспорта меда будет органическим к 2025 году

По оценкам аналитиков Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, производство российского меда к концу 2022 года может достигнуть 70 000 тонн, вырастет и экспорт. Законодательные изменения 2022 года в пчеловодстве ускорили тренд на производство и экспорт органического меда, или так называемого «экомеда». К 2025 году экспорт российского меда может увеличиться до 5,5 тыс. тонн, 15% из которых составит органический мед.

Самые медоносные регионы России

Начиная с 2020 года в России наблюдается стабилизация производства меда. В 2021 году в России было произведено 64 225 тонн меда. Лидерами по производству меда стали Краснодарский (3495 т) и Алтайский края (4481 т), Башкирия (5850 т), Татарстан (4489 т), а также Белгородская (2781 т), Орловская (1517 т), Воронежская (1972 т) и Оренбургская области (1792 т). По оценкам экспертов Россельхозбанка, показатели производства меда к концу 2022 года могут достигнуть рекордных с 2016 года значений в 70 000 тонн.

Большая часть меда в России производится малыми формами хозяйствования и фермерами – порядка 94%. При этом порядка 45% произведенного меда фермеры продают оптовикам и переработчикам. Остальная продукция реализовывается на ярмарках, рынках или через интернет. Это объясняется повышенным доверием со стороны покупателей к нефасованному меду.

Сейчас в России около 150 относительно крупных производителей меда и других продуктов пчеловодства. В государственном племенном регистре зарегистрированы 21 племенная организация, в том числе 2 племенных завода, 18 племенных репродукторов и 1 ассоциация по среднерусской породе. Такие племенные организации находятся в Алтайском и Пермском краях, республиках Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания, а также в Рязанской, Тульской и Кировской областях.

Где больше всего любят российский мед

Экспорт российского меда в 2022 году осуществляется в 26 стран. Лидерами потребления российского меда в 2022 году стали Польша (342 тонны), Китай (212 тонн), Беларусь (208 тонн), Сербия (164 тонны) и Казахстан (149 тонн). За первые 5 месяцев текущего года экспорт российского меда составил 1455 тонн, превысив показатели аналогичного периода 2021 года на 4%.

«К концу 2022 года экспорт меда может прибавить более 15% к прошлому году, преодолев порог в 4000 тонн. Достигнуть таких показателей Россия сможет в первую очередь за счет увеличения экспорта в Польшу, уже нарастившую импорт меда в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Кроме того, к 2025 году суммарный экспорт меда российскими производителями может быть увеличен еще на 1500 тонн; помимо Китая, Польши и Беларуси заметные объемы продолжат поставляться на рынки Казахстана и Монголии», - прокомментировала руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

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