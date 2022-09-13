Около 400 участников ожидается на Псковском полумарафоне «Мехуборка»

16:34, 13 сентября 2022, ПАИ

Около 400 участников ожидают на Псковском полумарафоне «Мехуборка», который пройдёт 25 сентября. Об этом сообщил один из организаторов спортивного мероприятия, мастер спорта России по биатлону Александр Кузьмин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 13 сентября.

«Впервые проводим марафон в начале осени, уже в конце сезона. Старт относительно новый, но уже набрал некую популярность у спортивной общественности. Мы ожидаем около 400 участников. Это достаточно много для такого регионального старта. Хочется отметить, что в основном это участники из других городов России», — отметил Александр Кузьмин.

Самый большой круг составит 10 километров 550 метров, маршрут будет проходить через набережную, Финский парк и улицу Кузнецкую. «Также есть дистанции 5 километров и 1 километр, которые организованы для взрослых. Можно пробежать 1 километр и получить уникальную медаль. Движение будет ограничено по минимуму. Жители не испытают дискомфорта, они спокойно могут доехать до работы или дачи в выходной день», — рассказал спортсмен.

99% участников составляют новички и любители, а 1% — профессионалы. «Мы проверяем состояние здоровья перед стартом и только после этого выдаём стартовый номер. Ожидаем некоторых топовых атлетов нашей страны у нас в Пскове», — обратил внимание организатор.

В соревнованиях примут участие спортсмены в возрасте от 7 лет и старше. «Есть участники, которым 80 и 79 лет. Они тоже бегут большие дистанции. Это прекрасные люди, прекрасные спортсмены с большим опытом. Они бегают по всей России, мы уже знаем их всех в лицо и рады видеть на Псковской земле», — добавил Александр Кузьмин.