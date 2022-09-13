Финал «Ветеранского подворья» прошёл в Красногородске

16:39, 13 сентября 2022, ПАИ



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В Красногородском районе конкурсная комиссия под председательством спикера регионального парламента Александра Котова определила победителей 11-го областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Овощи небывалых форм и размеров, фрукты, ягоды, виноград, цветочные композиции, рыба вяленая и копчёная, соленья, варенья, сыры сорока сортов, сало, домашнее вино и наливки, изделия из бересты и дерева, вышитые картины, вязаные воротнички, лоскутные одеяла, куклы-обереги – лишь часть экспонатов, которые финалисты представили на суд жюри и зрителей.

Официальная часть мероприятия началась с приветствий. Первый вице-губернатор Вера Емельянова передала ветеранам слова уважения и признательности от главы региона Михаила Ведерникова: «Михаил Юрьевич активно поддерживает встречи ветеранов в любом формате, а «Ветеранское подворье» – особое мероприятие, которое нам дорого вот уже 11 лет». Вера Емельянова подтвердила намерение руководства области в лице исполнительной и законодательной власти проводить смотр-конкурс на регулярной основе в каждом муниципальном районе и впредь.

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, обращаясь к ветеранам, признался, что участие в жюри конкурса «Ветеранское подворье» всегда доставляет ему искреннее удовольствие. «Я с уважением смотрю на результаты труда наших ветеранов. Это не только продукция, выращенная на приусадебных участках, но и жизненный настрой и человеческая душа. Вы подаёте пример, как нужно жить, трудиться и украшать нашу малую родину – любимую Псковскую область», – сказал спикер и передал ветеранской организации подарок от Собрания депутатов – денежный сертификат на поездку представителей Совета ветеранов в Санкт-Петербург, где ежегодно проходит встреча с коллегами.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов вспомнил, как зарождалась идея «Ветеранского подворья»: «На первом организационном совещании мы много спорили, было много сомнений и беспокойств, но мы с самого начала взяли хороший темп, и «Ветеранское подворье» на протяжении всех этих лет отличает праздничное настроение. Это очень важно». Руководитель профильного комитета подчеркнул, что нередко обращается к людям старшего поколения за советом в вопросах садоводства, и поблагодарил ветеранов за энтузиазм.

Глава Красногородского района Валентина Понизовская назвала большой честью принимать в Красногородске победителей районных и городских этапов ветеранского конкурса. «Вы – пример трудового долголетия, неиссякаемой энергии и оптимизма, у вас есть чему поучиться», – приветствовала ветеранов-тружеников руководитель муниципалитета.

Председатель областного совета ветеранов Николай Груздов согласился, что у ветеранов есть чему поучиться. Причём опыт псковичей, по его словам, востребован даже в других регионах: «Были на днях в Ленинградской области. Так там, как увидели наш виноград, – удивлялись, как мы смогли такой вырастить».

Николай Груздов с радостью отметил, что в «Ветеранском подворье» участвует не только старшее поколение. «В этом году в номинации «Детская грядка» у нас четыре участника, а это значит, что и молодёжи интересно выращивать экологически чистые продукты», – подчеркнул руководитель ветеранской организации.

Выбрать победителей оказалось непросто – каждый из финалистов заслуживал особого внимания. Участники встречали конкурсную комиссию стихами, танцами и частушками, рассказывали о хозяйстве и увлечениях, угощали домашними блюдами.

Семья из Дновского района, где вырастили 12 детей, а сейчас подрастают 14 внуков, удивила не только отменным урожаем, но и крепкими семейными традициями – на праздники за столом собираются 34 человека. Невельский район представил своих рекордсменов: Усть-Долысская школа – единственное в регионе образовательное учреждение, которое полностью обеспечивает себя овощами. В Усвятском районе тоже есть свой повод для гордости – здесь местные фермеры производят более 40 сортов сыра.

Каждый финалист был удостоен внимания и благодарности посетителей фестиваля, но согласно правилам конкурсная комиссия определила по одному победителю в восьми номинациях. Общим голосованием был назван обладатель зрительских симпатий.

Напомним, организатором смотра-конкурса «Ветеранское подворье» выступает Псковский областной совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов совместно с областным Собранием депутатов и комитетом по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору правительства Псковской области.