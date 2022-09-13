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Общество

Лидер псковских «Новых людей» поддержал идею о разблокировке Instagram

Лидер регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский поддержал предложение лидера партии Алексея Нечаева, который затронул в Госдуме вопрос о восстановлении доступа к соцсети Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Я поддерживаю Нечаева в этой идее, потому что Instagram – это не только негативная информация о россиянах, но еще и площадка для малого бизнеса, для самозанятых. И, к сожалению, альтернативной площадки сейчас нет, и многие понесли убытки в связи с блокировкой, поэтому я думаю, что нужно усиливать информационное влияние в этом плане, а не просто блокировать»,  – отметил Андрей Маковский в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Андрей Маковский отметил, что недавно проходил бьюти-форум, в рамках которого получилось пообщаться с самозанятыми, работающими в данной сфере.

«Действительно, блокировка Instagram негативно дала по охватам, нет новых пользователей. Понятно, что меня лично это не касается. Но наши активисты, сторонники довольно часто говорили, что да, действительно, эта ниша получила какой-то урон», — сказал он.

Он отметил, что соцсеть «ВКонтакте» в этом плане менее развита и менее удобна. «Это сеть, которая направлена на информацию, на текст. А Instagram направлен на красивую картинку. В принципе, именно поэтому бьюти-сфера там и развивается, потому что это красота», — считает он.

Лидер партии Алексей Нечаев ранее отметил, что руководство соцсети еще весной принесло извинения за свои высказывания в адрес россиян и начало вести модерацию. 

Напомним, в марте 2022 года Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и запретил деятельность социальных сетей Facebook и Instagram, принадлежащих компании Meta, признав их экстремистскими.

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