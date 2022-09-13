Опубликован график работы ФАПа в Великолукском и Куньинском районах
Опубликован график выездов передвижных мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на сентябрь по Великолукскому и Куньинскому району. Информацию разместила ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Куньинский район:
- Пухново 14 сентября;
- Ущицы 16 сентября;
- Шейкино 22 сентября;
- Каськово 28 сентября;
Великолукский район:
- Борисоглеб. Жигари 19 сентября;
- Дрёпино 26 сентября;
- Марьино 27 сентября;
- Борки 28 сентября;
- Букрово 29 сентября;
- Сиверст, Изосинки 30 сентября.
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