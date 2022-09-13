В Великолукском политехническом колледже открылись новые мастерские

17:58, 13 сентября 2022, ПАИ

В Великолукском политехническом колледже в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» открылись мастерские по компетенциям «Промышленная автоматика» и «Сварочные технологии». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Новые мастерские станут площадкой для проведения демонстрационного экзамена, здесь будут проходить чемпионаты профессионального мастерства, организованы профориентационные мероприятия для школьников, курсы повышения квалификации и проведение практических занятий для студентов.

Ранее новые мастерские открылись в ряде учреждений города Пскова и области.

В начале учебного года две мастерские по направлениям обучения «Веб-дизайн и разработка» и «Сетевое и системное администрирование» открылись в Псковском политехническом колледже. В Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса заработали площадки по компетенциям «Кондитерское дело» и «Хлебопечение». Секции практической подготовки специалистов профилей «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и «Обслуживание грузовой техники» открыли свои двери для студентов Великолукского механико-технологического колледжа.

До конца месяца состоится открытие мастерских в Псковском агротехническом колледже по компетенциям «Электромонтаж», «Интеллектуальные системы учета электроэнергии» и «Эксплуатация кабельных линий электропередачи».

Всего на реализацию комплекса мероприятий по созданию мастерских в колледжах Псковской области по национальному проекту «Образование» в этом году выделено 56 млн рублей.