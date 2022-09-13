Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Великолукском политехническом колледже открылись новые мастерские

В Великолукском политехническом колледже в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» открылись мастерские по компетенциям «Промышленная автоматика» и «Сварочные технологии». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Новые мастерские станут площадкой для проведения демонстрационного экзамена, здесь будут проходить чемпионаты профессионального мастерства, организованы профориентационные мероприятия для школьников, курсы повышения квалификации и проведение практических занятий для студентов.

Ранее новые мастерские открылись в ряде учреждений города Пскова и области.

В начале учебного года две мастерские по направлениям обучения «Веб-дизайн и разработка» и «Сетевое и системное администрирование» открылись в Псковском политехническом колледже. В Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса заработали площадки по компетенциям «Кондитерское дело» и «Хлебопечение». Секции практической подготовки специалистов профилей «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и «Обслуживание грузовой техники» открыли свои двери для студентов Великолукского механико-технологического колледжа.

До конца месяца состоится открытие мастерских в Псковском агротехническом колледже по компетенциям «Электромонтаж», «Интеллектуальные системы учета электроэнергии» и «Эксплуатация кабельных линий электропередачи».

Всего на реализацию комплекса мероприятий по созданию мастерских в колледжах Псковской области по национальному проекту «Образование» в этом году выделено 56 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

13 сентября 2022

Борис Елкин назвал причину задержки благоустройства парка Гагарина в Пскове
13 сентября 2022

Спортивный врач объяснил, когда физкультура может плохо сказаться на здоровье
13 сентября 2022

Рыбака с подозрением на инсульт спасли на Псковском озере
13 сентября 2022

РЖД запустили акселератор для развития бизнеса
13 сентября 2022

Фасады домов в Пскове украсят картины Айвазовского и Шишкина
13 сентября 2022

Лидер псковских «Новых людей» поддержал идею о разблокировке Instagram
13 сентября 2022

Врач назвал правила первой помощи в случае укуса кошки
13 сентября 2022

Финал «Ветеранского подворья» прошёл в Красногородске

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...