Студентка колледжа ПсковГУ участвовала в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена»

18:42, 13 сентября 2022, ПАИ

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Студентка колледжа ПсковГУ приняла участие в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена», сообщили в пресс-центре университета.

Третьекурсница Колледжа ПсковГУ Любовь Данилина, обучающаяся по специальности «Дошкольное образование», приняла участие в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов СПО Северо-Западного федерального округа. Полуфинал проходит с 11 по 14 сентября 2022 года в лечебно-оздоровительном комплексе «Сахареж» в Ярославской области.

Конкурсанты решали кейсовые задания ведущих российских компаний и вузов: участники предлагали свои идеи о том, как усовершенствовать окружающее их пространство. Образовательная программа была насыщенной: мастер-классы, квесты, квизы и многое другое.

Результаты очных полуфиналов будут известны в октябре. По итогам будут определены 1500 финалистов среди старшеклассников и студентов СПО. Решающий этап конкурса для них пройдет в ноябре.

Напомним, что Всероссийский конкурс «Большая перемена» – самый массовый проект для детей и подростков в современной России. Он реализуется в рамках национального проекта «Образование», входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей» и проводится при поддержке Минпросвещения России.