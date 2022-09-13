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Великолукские каратисты привезли 11 медалей из Витебска

Каратисты из Великих Лук показали на соревнованиях в Витебске хорошие результаты. Фото: Великолукская правда. Новости

Великолукские каратисты завоевали ряд призовых наград, сообщила корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости». 

10 сентября 2022 года в городе Витебск, республика Беларусь, прошли соревнования по каратэ «PREMIER LEAGUE «TORNADO GAMES».

В спортивных состязаниях приняли участие 250 спортсменов из Минска, Витебска, Орши, Борисова, Новополоцка, Москвы и Великих Лук.

Город Великие Луки представляли спортсмены из спортивного клуба «ГРЕАТА» под руководством Дарьи Брыль, о чем газете сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА) Олег Лаптев.

По результатам турнира юные великолукские каратисты привезли домой шесть бронзовых наград, четыре серебра и золото.

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