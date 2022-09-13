Бережанская библиотека устроила выставку детских рисунков на осеннюю тематику
В Бережанской библиотеке оформлена выставка акварельных рисунков «Здравствуй, осень золотая!», пишет газета «Островские вести».
«Ребёнок берёт в руки кисточку, и у него получается настоящий осенний шедевр. Вот листочек клёна, а вот ослик, а вот грибочки с красными шляпками. Каждый рисунок пронизан светом, несмотря на осеннюю тематику. Выставка понравилась всем читателям и ,конечно, родителям юных художников», –сообщили в библиотеке.
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