Региональные соцсети опубликовали красивейшие фотографии осени в Изборско-Мальской долине
Паблик Фотопейзажи Романа Дмитриева опубликовал несколько свежих снимков псковского фотографа. Снимки были сделаны в Изборско-Мальской долине.
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