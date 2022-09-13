Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского встретят в Псковской епархии
В Пскове встретят ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского, сообщили в Псковской епархии.
23 сентября 2022 г. в Троицкий собор г. Пскова будет принесен ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского чудотворца.
Встреча ковчега в 09:00. Поклониться святыне можно:
– 23 сентября с 09:00 до 20:00,
– 24 сентября с 08:00 до 19:00.
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