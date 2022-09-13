Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского встретят в Псковской епархии

20:36, 13 сентября 2022, ПАИ

В Пскове встретят ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского, сообщили в Псковской епархии.

23 сентября 2022 г. в Троицкий собор г. Пскова будет принесен ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского чудотворца.

Встреча ковчега в 09:00. Поклониться святыне можно:

– 23 сентября с 09:00 до 20:00,

– 24 сентября с 08:00 до 19:00.