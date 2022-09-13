В Псковской области за последние сутки ещё один человек умер от коронавируса
Официальный Telegram-канал Псковской области опубликовал статистику по коронавирусу в регионе за последние сутки.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 118 885 (за сутки - 258).
Выздоровело - 114 556 (за сутки - 360).
Умерло - 1901 (+1).
Псков - 38492/125
Великие Луки - 17796/22
Бежаницкий район - 1529/0
Великолукский район - 2777/4
Гдовский район - 2115/3
Дедовичский район - 2954/0
Дновский район - 957/1
Красногородский район - 1048/0
Куньинский район - 1006/0
Локнянский район - 1132/1
Невельский район - 5268/24
Новоржевский район - 1250/1
Новосокольнический район - 3234/8
Опочецкий район - 3627/20
Островский район - 5732/5
Палкинский район - 1181/2
Печорский район - 2787/14
Плюсский район - 1838/1
Порховский район - 4305/3
Псковский район - 9380/5
Пустошкинский район - 1473/4
Пушкиногорский район - 1621/1
Пыталовский район - 1689/7
Себежский район - 2940/2
Струго-Красненский район - 1976/5
Усвятский район - 732/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46
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