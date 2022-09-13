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Экономика

В России предложили делать туалетную бумагу из секретных документов

Секретных документов на уничтожение так много, что в России предложили делать из них туалетную бумагу. Фото: SeaNews

Туалетную бумагу из секретных документов предложили делать в России, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком Live».

Так, в Ханты-Мансийском АО предложили делать туалетную бумагу из секретных документов банков, нефтяных компаний и государственных организаций, идею поддержали региональные власти. Идея принадлежит директору ООО «Вневедомственный архив», его предприятие уничтожает от 20 до 40 тонн секретных документов в месяц. Из них он предложил производить туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки.

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