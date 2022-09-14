Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября

07:00, 14 сентября 2022, ПАИ

Согласно исследованию сервиса Superjob, самыми высокооплачиваемыми профессиями стали финансовый директор, менеджер по продажам и стоматолог. Об этом сообщает ТАСС.

Сервис проанализировал 119 тыс. вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения сентября. Согласно представленным данным, одно из самых высоких зарплатных предложений - 300-350 тыс. рублей - размещено в Москве и относится к вакансии финансового директора. Также 300 тыс. рублей готовы платить менеджеру по продажам в Санкт-Петербурге. От 300 тыс. рублей может заработать стоматолог-универсал в Красноярске и product manager в Москве.

В диапазоне от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, по данным Superjob, находятся зарплатные предложения для специалистов в сфере финансов, IT и медицины. Так, в Москве ищут функционального архитектора 1С на зарплату 250-300 тыс. рублей и главного бухгалтера с зарплатой 200-210 тыс. рублей. От 200 тыс. рублей готовы платить пластическому хирургу в Воронеже. В Санкт-Петербурге размещены вакансии сварщика-универсала и менеджера по продажам с зарплатой 200 тыс. рублей.

Медикам, менеджерам и представителям рабочих профессий доступны предложения с возможным заработком от 100 тыс. до 200 тыс. рублей в месяц. Например, в Волгограде размещены вакансии стоматолога-хирурга (от 150 тыс. рублей) и акушера-гинеколога (от 100 тыс. рублей). Менеджеру по продажам в Екатеринбурге предлагают 150 тыс. рублей, столько же - водителю с личным грузовым автомобилем в Ростове-на-Дону. Токарь-карусельщик в Челябинске может заработать от 108 тыс. рублей.

По данным Superjob, в целом наибольшую динамику спроса на персонал за прошлую неделю показала кадровая сфера: число вакансий увеличилось на 15%. Вакансий в сфере IT и телекоммуникаций стало больше на 11%: основной прирост коснулся сегментов системного администрирования, техподдержки и телекома. В туристической сфере и отрасли общественного питания потребность в персонале за неделю увеличилась на 7%.