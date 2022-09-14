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Общество

Детский фонд подвёл итоги благотворительной акции «Здравствуй, школа!»

Для 685 детей из малообеспеченных семей региона и детей с особенностями здоровья Детский фонд подготовил школьные принадлежности. Об этом сообщается в официальной группе «Детский фонд,. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Подготовить такое количество ребят к новому учебному году получилось благодаря неравнодушным жителям региона, трудовым коллективовам, представителям бизнеса и власти, отмечается в сообщении.

Представители фонда благодарят всех, кто перечислял пожертвования на счет Детского фонда, а также волонтеров, которые помогали формировать школьные наборы.

«Новый учебный год всегда волнителен для детей, и он не должен быть омрачен заботами взрослых. Благодарю всех неравнодушных участников акции. Вместе мы сделали для сотен детей этот праздник особенным», – отметил председатель регионального отделения Детского фонда Юрий Сорокин.

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Детский фонд подвёл итоги благотворительной акции «Здравствуй, школа!»

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