Детский фонд подвёл итоги благотворительной акции «Здравствуй, школа!»

07:56, 14 сентября 2022, ПАИ

Для 685 детей из малообеспеченных семей региона и детей с особенностями здоровья Детский фонд подготовил школьные принадлежности. Об этом сообщается в официальной группе «Детский фонд,. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Подготовить такое количество ребят к новому учебному году получилось благодаря неравнодушным жителям региона, трудовым коллективовам, представителям бизнеса и власти, отмечается в сообщении.

Представители фонда благодарят всех, кто перечислял пожертвования на счет Детского фонда, а также волонтеров, которые помогали формировать школьные наборы.

«Новый учебный год всегда волнителен для детей, и он не должен быть омрачен заботами взрослых. Благодарю всех неравнодушных участников акции. Вместе мы сделали для сотен детей этот праздник особенным», – отметил председатель регионального отделения Детского фонда Юрий Сорокин.