Стали известны подробности реставрации Троицкого собора в Пскове

08:54, 14 сентября 2022, ПАИ

О ходе работ по реставрации Троицкого собора Псковского кремля рассказали в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове».

В ходе разработки проектной документации специалисты провели инженерно-технические, геодезические, геологические и экологические исследования; исторические и археологические работы.

Проведено лазерное сканирование в целях получения информации о скрытых объемах. Для создания «дефектных» ведомостей работали альпинисты, которые обследовали фасады собора. Они выявили участки аварийного состояния штукатурки.

Проект реставрации предполагает открыть доступ к обнаруженным захоронениям в заалтарной части нижнего яруса, реставрацию алтарной части третьего яруса с возвращением функциональности, организацию входов со стороны южного и восточного фасадов с устройством подсветки и исторической лестницы.