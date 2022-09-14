Специалист перечислила льготы для одиноких пенсионеров

09:36, 14 сентября 2022, ПАИ

О формах поддержки одиноких пенсионеров со стороны государства рассказала эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ), доктор наук Елена Бобкова.

«Самая известная льгота — по налогу на имущество. Ее можно получить только на один объект из перечня объектов налогообложения: квартира, комната, жилой дом, гараж, хозяйственная постройка (не более 50 кв. м) и т. д.», — пояснила она.

Специалист добавила, что для получения льготы необходимо подать заявление через «Госуслуги» или обратиться в налоговую лично, пишет газета «Известия».

По её словам, размер льготы по земельному налогу зависит от региона и в среднем составляет от 50 до 100 %. Елена Бобкова также напомнила, что пенсионеры освобождены от уплаты НДФЛ при получении пенсии и пособий.

Помимо этого, она отметила, что в части регионов предусмотрена льгота на автомобильный налог. Если у пенсионера есть специально оборудованная машина, то он либо платит по сниженной ставке, либо его могут освободить от уплаты налогов.

При этом в регионах делается акцент на соцобслуживание. Социальный работник может помочь пенсионеру создать комфортные условия для проживания. Оформить льготу на приобретение продуктов, уход за домом, услугу на сопровождение в поликлинику или в госучреждение можно в органах социальной защиты, говорится в сообщении.

Как указала Елена Бобкова, полный список льгот и мер поддержки можно найти на сайте Единой государственной информационной системы социального обеспечения (с учëтом своего региона), в личном кабинете на «Госуслугах» или при обращении в органы социальной защиты и ПФР.