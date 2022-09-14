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Общество

Фестиваль «Грамотные выходные» пройдёт в Пскове

Фото: пресс-служба научной библиотеки

Псковская областная универсальная научная библиотека имени Курбатова станет одной из площадок лингвистического фестиваля «Грамотные выходные» завтра, 15 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Фестиваль начнётся с презентации бесплатных онлайн-курсов «Никогда не пиши «ни когда», «Мыш кродеться. Курс по истории русской орфографии», «Русская пунктуация: болевые точки… и двоеточия». Эти курсы разработал фонд «Тотальный диктант», они позволяют всем желающим в удобное время пройти онлайн-занятия и получить новые знания об орфографии, пунктуации и истории русского языка.

Презентацию проведут руководитель фестиваля «Грамотные выходные» Ольга Суслова и председатель Филологического совета Тотального диктанта, главный редактор портала «Грамота.ру», научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов.

В 16:00 стартует научно-просветительская лекция от лингвиста – «Укулеле, медиафейк и чат-бот: как устроены словари современного русского языка».

«Иногда кажется, что словари сейчас пишут все, и нормы больше нет. Но это ощущение обманчиво. К каким словарям стоит обращаться, как читать словарную статью и что делать, если издания противоречат друг другу? Об этом расскажет лингвист на этой лекции, которую можно будет увидеть и в трансляции – в группе Тотального диктанта ВКонтакте и на портале «Культура.РФ», – говорится в сообщении.

16 и 17 сентября фестиваль продолжится на площадках Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В. А. Каверина, а также в центральной библиотеке города Острова.

Афиша событий фестиваля, а также другие новости проекта публикуются на сайте

Напомним, с апреля 2021 года на базе областной библиотеки в рамках проекта Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» работает  Центр грамотности.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Его организатор – Фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».

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