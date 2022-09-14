Псковичей приглашают принять участие в осеннем субботнике

10:04, 14 сентября 2022, ПАИ

Псковский городской молодежный центр приглашает всех желающих принять участие в осеннем субботнике. Об этом сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Уборку планируется провести на территории за бассейном «Электрон» 15 сентября с 18:00 до 19:30. Сбор участников мероприятия планируется в 18:00 у бассейна «Электрон» (ул. Киселева, 1). Мешки и перчатки для уборки предоставит организатор.

Для участия в субботнике необходимо заполнить заявку на сайте Добро.ру.