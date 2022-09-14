Учащиеся из Псковской области путешествуют по Золотому кольцу России

10:11, 14 сентября 2022, ПАИ

Делегация Псковской области принимает участие в культурно-просветительской программе «Золотое кольцо. Пётр I». Поездка реализуется при поддержке Министерства культуры РФ в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В составе группы 40 человек в возрасте от 10 до 17 лет — учащиеся общеобразовательных школ региона, Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и областной школы одаренных детей «Камертон».

Четырехдневный экскурсионный тур «Золотое кольцо. Петр I» включает знакомство с культурными объектами Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова Великого, Сергиева Посада и Москвы. В ходе культурного путешествия молодые люди познакомятся с историческими достопримечательностями городов, историческими архитектурными ансамблями, увидят театральные постановки, побывают в музеях и на художественных выставках.

Культурно-просветительские программы нацпроекта направлены на повышение интереса к изучению российской культуры, истории, литературы, традиций народов России.