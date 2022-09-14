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Общество

Василий Осипов проконтролировал благоустройство Летнего сада в Новосокольниках

Заместитель губернатора Василий Осипов совершил рабочий выезд в южные районы области, где проконтролировал реализацию госпрограмм, нацпроектов по курируемым направлениям, подготовку к отопительному сезону. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Одним из муниципалитетов стал Новосокольнический район. Здесь вице-губернатор с главой района Виталием Соловьевым посетили общественную территорию «Летний сад».

Благоустройство парковой зоны в Новосокольниках проведено в два этапа в 2021 и 2022 годах на средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». За это время спилено более 50 аварийных деревьев, обустроены пешеходные дорожки, установлены скамейки и современная детская площадка.

Учитывая значимость объекта для жителей райцентра, по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в 2022 году Новосокольническому району из регионального бюджета выделено дополнительно 5,8 млн рублей на завершение работ по благоустройству Летнего сада. Планируется оградить территорию декоративным забором, завершить озеленение территории, установить малые архитектурные формы, оформить входную группу.

Также предполагается установить архитектурную подсветку памятника в честь воинов-танкистов, принимавших участие в освобождении Новосокольнического района в годы Великой Отечественной войны.

Во время осмотра общественной территории Василий Осипов положительно оценил качество уже выполненного благоустройства, проконтролировал ход новых работ — на объект уже прибыли строительные материалы. Глава района заверил, что на уровне муниципалитета контролируется качество и сроки исполнения всех мероприятий.

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