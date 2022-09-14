В России продлили ограничения на полёты в 11 аэропортов

10:27, 14 сентября 2022, ПАИ

Росавиация продлила режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 3:45 по московскому времени 22 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 22 сентября 2022 года», — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ограничения коснулись аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.