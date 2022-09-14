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Общество

Сбер: Более чем двукратный рост показывает сервис «SberPay оплата по QR» в Псковской области

Популярность сервиса «SberPay оплата по QR» растет как среди предпринимателей, так и среди обычных клиентов Сбербанка. С начала года порядка 40 тысяч оплат товаров и услуг прошло по QR Сбера.

Сервис «SberPay оплата по QR» реализован в 3,5 тыс. торговых точек региона. Это число на 70% выше, чем годом ранее. Активный рост как количества торговых точек, принимающих оплату по QR, так и числа транзакций обусловлен легкостью проведения платежей. Для оплаты не нужны ни карта, ни наличные. Требуется только смартфон с установленным приложением СберБанк Онлайн. Чаще всего сервис используют кофейни, доставки еды, строительные, мебельные магазины, туристические агентства, автосервисы. 

Оплатить покупки с помощью сервиса можно несколькими способами. Клиент самостоятельно формирует QR-код в мобильном приложении СберБанк Онлайн, и кассир сканирует его с экрана телефона. Либо клиент считывает QR-код, выведенный кассиром для покупателя на монитор кассы или терминала. В приложении необходимо выбрать функцию «Оплата по QR-коду», которая уже активно используется клиентами, например, при оплате услуг ЖКХ.

Управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец: «Количество оплат с помощью сервиса «SberPay оплата по QR» за год выросло более чем в два раза. Такой способ платежей имеет преимущества и для предпринимателей, и для обычных клиентов Сбербанка. Для юридических лиц финансовые операции через сервис в среднем на 20% выгоднее, чем при оплате пластиковой картой на терминале. Для физических лиц оплата по QR Сбера удобнее и надежнее, чем в случае перевода на карту продавца, т. к. исключает риск ошибки. Кроме того, при использовании таких расчетов участникам программы лояльности «СберСпасибо» начисляются бонусы, как и при оплате картой. «SberPay оплата по QR» позволяет проводить оплату любой картой: как дебетовой, так и кредитной».

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