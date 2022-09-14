В Пскове проводится акция «Мы вместе» для помощи освобождённым регионам Украины

10:55, 14 сентября 2022, ПАИ

Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области проводит акцию «#МыВместе #ВместеПомогаем» завтра, 15 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

«С момента начала СВО жители Псковской области, как и большинство жителей других регионов нашей большой страны, не могли оказаться безучастными и отказать в поддержке тем, кому сейчас приходится трудно: нашим воинам, гражданам республик (ЛДНР) и жителям освобожденных территории Украины», - говорится в сообщении.

С февраля псковичи собрали и отправили больше 200 тонн гуманитарной помощи для освобожденных регионов Украины. Организацией и координацией этой работы занимается Ресурсный центр добровольчества.

Работа не прекращается ни на один день. Более того, есть понимание, что масштабы помощи должны быть больше. Псковская область взяла шефство над Бериславским районом Херсонской области. Специалисты из Пскова побывали на территории, и есть понимание, что бериславцам очень нужна помощь в восстановлении своего быта, восстановлении школ, больниц и детских садов, отмечается в сообщении.

«Принимая участие в добровольчестве и направляя гуманитарные грузы, мы не просто протягиваем руку помощи! Мы возрождаем то чувство единства, которое, казалось, было утрачено. Мы вновь начинаем ощущать себя членами единой семьи, гражданами большого государства. Это единение придает силы и уверенности нашим солдатам и офицерам. Знайте, у вас надежный тыл! Мы вместе», - подчеркивается в сообщении.

Мероприятие состоится 15 сентября в 18:30 в ГКЦ города Пскова (пл. Победы, 1).