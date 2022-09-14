Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове проводится акция «Мы вместе» для помощи освобождённым регионам Украины

Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области проводит акцию «#МыВместе #ВместеПомогаем» завтра, 15 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

«С момента начала СВО жители Псковской области, как и большинство жителей других регионов нашей большой страны, не могли оказаться безучастными и отказать в поддержке тем, кому сейчас приходится трудно: нашим воинам, гражданам республик (ЛДНР) и жителям освобожденных территории Украины», - говорится в сообщении.

С февраля псковичи собрали и отправили больше 200 тонн гуманитарной помощи для освобожденных регионов Украины. Организацией и координацией этой работы занимается Ресурсный центр добровольчества.

Работа не прекращается ни на один день. Более того, есть понимание, что масштабы помощи должны быть больше. Псковская область взяла шефство над Бериславским районом Херсонской области. Специалисты из Пскова побывали на территории, и есть понимание, что бериславцам очень нужна помощь в восстановлении своего быта, восстановлении школ, больниц и детских садов, отмечается в сообщении.

«Принимая участие в добровольчестве и направляя гуманитарные грузы, мы не просто протягиваем руку помощи! Мы возрождаем то чувство единства, которое, казалось, было утрачено. Мы вновь начинаем ощущать себя членами единой семьи, гражданами большого государства. Это единение придает силы и уверенности нашим солдатам и офицерам. Знайте, у вас надежный тыл! Мы вместе», - подчеркивается в сообщении.

Мероприятие состоится 15 сентября в 18:30 в ГКЦ города Пскова (пл. Победы, 1).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

14 сентября 2022

Дожди с грозами ожидаются в Псковской области 15 сентября
14 сентября 2022

В «Псковпассажиравтотрансе» объяснили отмену льготных проездных для студентов летом
14 сентября 2022

Пропавшего в Чебоксарах юношу ищут в Псковской области
14 сентября 2022

Какие автобусы пустят до остановки на Никольской, рассказали псковичам
14 сентября 2022

Путь в профессию открывает обновлённая выставка «Лаборатория будущего»
14 сентября 2022

Самые нерентабельные маршруты назвали в «Псковпассажиравтотрансе»
14 сентября 2022

Пьяного водителя скутера остановили полицейские в Пскове

14 сентября 2022

Псковским студентам предложили поработать кондукторами

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...