Заболеваемость коронавирусом выросла в Псковской области

10:38, 14 сентября 2022, ПАИ

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области за минувшую неделю выросла на 8,2 %, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

За прошедшую неделю в Псковской области зарегистрировано 1694 случая новой коронавирусной инфекции. По клинической форме 98,8 % от общего числа случаев (1 673) классифицируют как ОРВИ, в форме пневмонии заболевание протекает у 21 человека, без клинических проявлений заболевших не выявлено.

Охват тестированием за неделю снизился с 349,01 до 284,0 на 100 тыс. населения.

В Пскове за неделю зарегистрировано 660 случаев, или 38,96 % от общего количества заболевших, 315,15 на 100 тысяч человек. В Великих Луках за неделю зафиксировано 128 случаев.