Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

10:41, 14 сентября 2022, ПАИ

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет, сообщает ТАСС в своём Telegram-канале.

Владимир Сунгоркин родился 16 июня 1954 года в Хабаровске. Его отец, Николай Филиппович Сунгоркин, был участником Великой Отечественной войны, мичманом Краснознаменной Амурской флотилии и соавтором ряда книг о ней.

В 1976 году Владимир Сунгоркин окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета (ныне - Дальневосточный федеральный университет, Владивосток). В 1976-1981 годах работал собственным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» на строительстве Байкало-Амурской магистрали. В 1981-1985 годах - собственный корреспондент газеты «Советская Россия» в Приморском крае и Сахалинской области.

В 1985 году он вернулся в «Комсомольскую правду», занял должность заместителя редактора отдела рабочей молодежи. Впоследствии был избран членом редколлегии и заместителем главного редактора.

Также в 1980-х годах работал по линии ЦК ВЛКСМ в Мозамбике, где шла гражданская война, участвовал в создании комсомольских ячеек на реке Лимпопо. В 1992 году Владимир Сунгоркин стал главным исполнительным директором АО «Комсомольская правда», в 1994 году - председателем совета акционеров АОЗТ «Комсомольская правда».

В 1997 году избран главным редактором газеты «Комсомольская правда» - председателем совета директоров ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда». С 1998 года являлся председателем совета директоров ЗАО «Комсомольская правда», с 1999 года - главным редактором одноименной газеты.

С 2002 года Владимир Сунгоркин был генеральным директором, главным редактором акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская правда».