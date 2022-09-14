Глава «Псковпассажиравтотранса» заявил о нехватке водителей
О кадровом дефиците в «Псковпассажиравтотрансе», а именно о недостатке водителей автобусов, заявил глава предприятия Юрий Михайлов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
Помимо этого, он уточнил, что средний возраст водителей составляет порядка 50 лет.
При этом, что касается заработной платы, то она, по словам Юрия Михайлова, выше средней по области.
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