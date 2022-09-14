Директор «Псковпассажиравтотранса»: Аналоги запчастей находятся даже для автобусов «Мерседес»
ГППО «Псковпассажиравтотранс» находит аналоги запчастей даже для автобусов «Мерседес», сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации директор предприятия Юрий Михайлов.
«С деталями проще, так как практически все автобусы белорусского производства. Главное - поддерживать исправность, не работоспособность, а именно исправность, потому что нет ничего важнее жизни людей», - подчеркнул он.
Он добавил, что имеющиеся трудности с запчастями успешно решаются и задержек в выезде автобусов на маршрут из-за этого не было.
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