Директор «Псковпассажиравтотранса»: Аналоги запчастей находятся даже для автобусов «Мерседес»

11:48, 14 сентября 2022, ПАИ

ГППО «Псковпассажиравтотранс» находит аналоги запчастей даже для автобусов «Мерседес», сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации директор предприятия Юрий Михайлов.

«С деталями проще, так как практически все автобусы белорусского производства. Главное - поддерживать исправность, не работоспособность, а именно исправность, потому что нет ничего важнее жизни людей», - подчеркнул он.

Он добавил, что имеющиеся трудности с запчастями успешно решаются и задержек в выезде автобусов на маршрут из-за этого не было.