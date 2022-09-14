Псковским студентам предложили поработать кондукторами

11:53, 14 сентября 2022, ПАИ

30 кондукторов не хватает для работы на транспорте в Пскове, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Михайлов.

«Средний возраст псковских кондукторов - 54 года. Мы с удовольствием готовы принимать на эту работу студентов, слесарями вот пятеро уже человек устроились. Способные, исполнительные, претензий к ним нет. А в кондукторы не идут: работа непростая. День может начинаться и в 4 утра. Да и работать с пассажирами непросто, надо найти подход, уметь погасить конфликт. Плюс нужно знать документацию», - отметил Юрий Михайлов.

Он также добавил, что студенты могут рассматривать эту занятость в качестве подработки на лето или во время каникул. Предприятие предлагает зарплату в размере МРОТ.