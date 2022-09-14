Пьяного водителя скутера остановили полицейские в Пскове

12:09, 14 сентября 2022, ПАИ

Пьяного водителя скутера задержали полицейские на Октябрьском проспекте в Пскове 13 сентября около 22:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

На скутере отсутствовали госномера, что и стало причиной остановки водителя. Ранее мужчина уже привлекался за вождение в нетрезвом виде. За повторное нарушение ПДД на него могут завести уголовное дело.

«Существует определенный порог, после которого водитель считается нетрезвым, - 0,16 промилле на 1 литр воздуха, который выдохнул водитель при проверке. Тем не менее само наличие минимально разрешенного уровня алкоголя не означает, что водитель может употреблять спиртное, зная, что ему вскоре придется сесть за руль. Данный порог установлен лишь для того, чтобы не подвергать наказанию невиновного водителя в случае погрешности прибора. Когда дорожные полицейские впервые останавливают гражданина за езду в нетрезвом виде, его деяние не расценивается как уголовное, но все же легко отделаться ему не удастся», - разъяснили в ведомстве.

Правила проведения медицинского освидетельствования довольно просты, продолжили в управлении. Если сотрудник правоохранительных органов подозревает водителя в употреблении алкоголя или наркотических средств, то он предлагает ему пройти освидетельствование. Гражданин вправе отказаться от этой процедуры. Но в таком случае он приравнивается к водителю, севшему за руль в нетрезвом виде. И наказание, предусмотренное для данного правонарушения, будет не менее строгим, чем при явном доказательстве опьянения.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет. Подобное наказание действует и в том случае, если водитель поменялся местами с пассажиром, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, чтобы по прошествии необходимого срока вернуть свои права назад, водителю придется заново сдавать теоретический экзамен, а также обеспечить полную выплату всех возможных штрафов.

«Одним из самых неприятных и в то же время вполне ожидаемых последствий езды в нетрезвом виде является дорожно-транспортное происшествие. В этом случае остается надеяться, что подобная ситуация обойдется без серьезных телесных повреждений у пострадавших. В случае же тяжких последствий в результате ДТП водителя ожидает уголовная ответственность», - добавили в ведомстве.

Водители, управлявшие транспортным средством в нетрезвом виде повторно в течение одного года, могут рассчитывать на наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до трех лет либо лишения свободы на срок до двух лет с лишением права управления на срок до трех лет. Оплата подобного наказания является гораздо более серьезной, нежели при первом правонарушении, а ответственность из административной становится уголовной.

«Вождение автомобиля - это большая ответственность! Причем водитель несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров, а также окружающих его людей. Поэтому садиться за руль в нетрезвом виде нельзя ни в коем случае!» - сказано на сайте ведомства.