Более 50 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

11:49, 14 сентября 2022, ПАИ

В России за последние сутки выявлено 51 735 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

По состоянию на 14 сентября в России за сутки госпитализирован 4 481 человек, на 3,9% меньше по сравнению с 13 сентября. Выписан в связи с выздоровлением 50 251 человек, на 4,3% больше, чем вчера. За сутки в России умерло 98 человек, которым был диагностирован коронавирус.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 14 сентября выявлено 608 988 498 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 643 248 случаев.