Вакцинация от гриппа пройдёт 15 и 16 сентября в ПсковГУ

12:21, 14 сентября 2022, ПАИ

Сотрудники медико-реабилитационного центра ПсковГУ приглашают преподавателей, сотрудников и студентов вуза пройти вакцинацию от гриппа, сообщили в пресс-службе университета.

Вакцинация от гриппа пройдёт 15 и 16 сентября с 10:00 до 14:00 в главном корпусе ПсковГУ, в аудитории № 320. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

«Исследования показали, что большая часть людей переносит проведение прививки без каких-либо последствий или реакции со стороны организма. Риск заболеть гриппом у людей, которым была введена вакцина, намного ниже, чем у тех, кто полагается только на свой иммунитет. Даже в тех случаях, когда заражения не удается избежать, болезнь проходит намного легче и быстрее», - отмечается в сообщении.