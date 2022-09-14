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Культура

Псковский театр объявил скидку на спектакль-открытие Пушкинского театрального фестиваля

20 и 21 сентября программу XXIX Пушкинского театрального фестиваля откроет Александринский театр спектаклем Андрея Калинина «Товарищ Кисляков». В кассе и онлайн для зрителей театра доступна скидка на эту постановку в размере 30%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

При покупке билетов онлайн зрителю необходимо ввести промокоды «лимон20» и «лимон21» в соответствии с датой спектакля.

В театре также сформулировали 5 причин, по которым стоит посмотреть спектакль «Товарищ Кисляков».

1. Детективная завязка

В одной из московских коммунальных квартир найден труп. Некий Аркадий Незнамов то ли покончил с собой, то ли был убит. В квартире нашли нож, принадлежащий главному герою – товарищу Кислякову, чьи ментальные и этические метаморфозы и станут основным предметом исследования спектакля.

2. Главный герой

Презирать или сочувствовать? Из стороны в сторону мечется не только герой спектакля, но и зритель.

Постоянно угождая и подстраиваясь под окружающих персонажей, Ипполит Григорьевич испытывает яркую палитру эмоций и ощущений. Предает и раскаивается, снова предает, противится этому, но опять предает, в этот раз уже себя.

Жалко? Противно? А можно ли было выжить иначе?

3. Безупречный актерский каст

Одна из сильнейших актерских трупп страны создает на сцене раннесоветский террариум конформистов, новаторов, приспособленцев, стукачей, молоденьких актрис и сварливых жен.

Иван Трус детально, убедительно, нервно доносит до зрителя драму своего героя.

Переобувается в воздухе здесь не только товарищ Кисляков: у актеров по несколько ролей. Великолепный Никита Барсуков вмиг превращается из директора музея в домашнего пса Джери. Корифей петербургской сцены Петр Семак является в двух образах – антипода главного героя, его старинного друга Незнамова, и профессора Андриевского.

4. Пантелеймон Романов, who is this guy?

Режиссер воскрешает из небытия имя советского писателя Пантелеймона Романова, вычеркнутое цензурой из истории литературы. Имя полузабытого сатирика-бытописателя, современника и соперника Зощенко и Булгакова, который пытался разобраться с метаморфозами, происходившими с интеллигенцией.

А сценограф воссоздает на сцене нэпманский конец 1920-х: костюмы, предметы быта от кумачового транспаранта до загаженного коммунального туалета.

5. Лучший спектакль России

Это не громкий рекламный слоган, это решение жюри главной театральной премии страны – «Золотой маски».

Спектакль «Товарищ Кисляков» – лауреат премии как «Лучший спектакль в драме, малая форма» и номинант за «Лучшую работу режиссера» (Андрей Калинин), «Лучшую мужскую роль» (Иван Трус), «Лучшую женскую роль второго плана» (Василиса Алексеева), «Лучшую мужскую роль второго плана» (Никита Барсуков).

В Псковском театре драмы «Товарища Кислякова» можно будет увидеть 20 и 21 сентября. Подробности, билеты и промокод по ссылке.

 

 

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