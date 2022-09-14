Дожди с грозами ожидаются в Псковской области 15 сентября

13:15, 14 сентября 2022, ПАИ

Дожди с грозами прогнозируют синоптики в Псковской области 15 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

15 сентября на территории региона ожидается облачная погода. Также пройдут дожди, ночью небольшие. Днем местами возможны грозы. Температура воздуха по области ночью составит от +6 до +11 градусов, днём: от +13 до +18 градусов.

Прогнозируется южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.