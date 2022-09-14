Численность городов черноморского побережья России переросла инфраструктуру

13:13, 14 сентября 2022, ПАИ

Города черноморского побережья Краснодарского края за десять лет прибавили почти 450 тысяч жителей, при этом инфраструктура просто не успевала за ростом населения, делают вывод эксперты издания «Акценты».

В Сочи прибавилось 145 тысяч жителей, в Анапе - 130 тысяч, в Новороссийске - более 40 тысяч, в Геленджике - почти 27 тысяч, в Горячем Ключе - почти 10 тысяч. При этом Анапа увеличила свое население втрое, став одним из наиболее динамично растущих городов России.

Краснодар, далекий от побережья, увеличил население почти на 360 тысяч человек, став городом-миллионером.

Столица Ставропольского края также увеличилась почти на треть, в Ставрополь активно переезжали жители сел и городов-райцентров.

Эксперты фиксируют тренд миграции населения России на юг страны и по-прежнему высокий интерес к недвижимости на черноморском побережье.